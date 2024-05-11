рф нанесла ракетный удар по пригороду Сум, погибла женщина

рф нанесла ракетный удар по пригороду Сум. Фото:

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Ракурс

Російська армія завдала ракетного удару по передмістю Сум.

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Ворог у суботу, 11 травня, атакував інфраструктурний об'єкт. Унаслідок обстрілу загинула жінка 1987 року народження. Вона дістала множинні поранення несумісні з життям. Наслідки атаки окупантів ще тривають. Про це Сумська обласна військова адміністрація повідомила у Telegram.

Ракетну небезпеку в Сумській області оголошували о 16.05. Повітряні сили ЗСУ попереджали про активність російської тактичної авіації.

Сьогодні вночі та вранці армія країни-агресора здійснила вісім обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумщини. Влада та військові зафіксували 67 вибухів. Ворог бив по Хотінській, Юнаківській, Миропільській, Краснопільській, Білопільській та Есманьській громадах.

Нагадаємо, 10 травня увесь день російські загарбники били по Нікополю дронами-камікадзе. Ворог атакував чотири рази. Були пошкоджені два приватні будинки та інфраструктурний об'єкт.