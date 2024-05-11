Более 20 КАБов россияне сбросили на Волчанск. Фото:

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Вовчанська громада на Харківщині перебуває під посиленими російськими обстрілами.

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У суботу, 11 травня, ворог випустив по Вовчанську та прилеглих селах понад 20 керованих авіаційних бомб. Також загарбники використовують реактивні системи залпового вогню, артилерію та безпілотники. Є загиблі й поранені. Про це голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив у Telegram.

Об 11.20 росіяни поцілили у приватний будинок у Вовчанську. А о 15.45 в селі Вовчанські Хутори через російські обстріли горів приватний будинок, а у Вовчанську водночас поранення дістав 64-річний чоловік.

Через бомбардування загинули 50-річний та 48-річний цивільні, постраждав ще один мирний житель.

Нагадаємо, 10 травня російська армія почала масовано обстрілювати прикордонні райони Харківської області. Було відомо про двох загиблих та п’ятьох постраждалих.