Армія рф масовано б’є по прикордонню Харківщини. Фото: Олег Синєгубов

https://racurs.ua/ua/n195193-prykordonnya-harkivschyny-pid-masovanymy-obstrilamy-agresora-ie-zagybli-y-poraneni.html

Ракурс

Армія росії 10 травня масовано обстрілює прикордоння Харківщини.

.

Через удари ворога є загиблі та поранені мирні мешканці. Станом на 14.53 відомо про двох загиблих та п’ятьох постраждалих. Про це голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив у Telegram.

За його інформацією, вранці ворог бив по селу Бугаївка Вовчанської громади. Внаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок.

Трохи пізніше під обстрілами було місто Вовчанськ, там травмовано двоє осіб.

У селі Черкаські Тишки Харківського району через агресію рф загинув 55-річний цивільний.

В обідню пору росіяни знову атакували Вовчанську. Внаслідок влучань по приватному будинку було поранено 60-річну жінку. Також від ворожого обстрілу приватного домоволодіння загинув мирний мешканець, а ще двоє зазнали травм.

Нагадаємо, 10 травня о 5.00 російські війська спробували прорвати лінії оборони ЗСУ у Харківській області. В Міністерстві оборони заявили про відбиття цих атак, але досі тривають бої різної інтенсивності. Основу штурмових груп ворога складає піхота, яка намагається просуватися за підтримки артилерії та авіації. Бронетехніка росіян йде в невеликій кількості.