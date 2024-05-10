росія планує відкинути ЗСУ на 10 км від кордону і створити буферну зону на Харківщині

https://racurs.ua/ua/n195191-rosiya-planuie-vidkynuty-zsu-na-10-km-vid-kordonu-i-stvoryty-bufernu-zonu-na-harkivschyni.html

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Джерела в Силах оборони підтвердили «Суспільному», що бої на кордоні Харківщини тривають дотепер від 5.00.

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Збройні сили України та прикордонні загони тримають оборону. За даними, які є в розпорядженні джерел «Суспільного», росія має намір створити десятикілометрову буферну зону на прикордонні.

росія планує відкинути ЗСУ на 10 км від кордону і створити буферну зону, — повідомило також Reuters з посиланням на українське високопоставлене військове джерело.

Президент Володимир Зеленський також підтвердив наступ армії рф на півночі Харківської області. Він сказав. що ЗСУ чекали на це і стримують росіян. Але зазначив, що поки що невідомо, які резерви готова рф там кинути в бій.

Україна зустріла їх там нашими військами, бригадами і артилерією. Важливо, що вони можуть збільшувати і підтягувати ще сили в цьому напрямку, але наші військові, наше командування знали про це і розраховували свої сили для того, щоб зустріти вогнем ворога. Зараз іде жорстокий бій в цьому напрямку, ми їх зустріли вогнем, — сказав він 10 травня під час пресконференції з президенткою Словаччини Зузаною Чапутовою.

Армії рф на Харківщині вдалося просунутися на кілометр вглиб кордону України поблизу Вовчанська, відкриваючи новий фронт у війні, пише Reuters.