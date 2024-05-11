Масштабный пожар вспыхнул под Москвой. Фото: Telegram-каналы

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Масштабна пожежа виникла 11 травня у Московській області.

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Загорівся склад із будівельними матеріалами у Наро-Фомінську, що розташований під Москвою. На вулиці Погодіна спалахнув склад із полікарбонатом. Про це пишуть російські Telegram-канали.

Зазначається, що площа пожежі склала понад 2 тис. 500 кв. м, наразі на місці працюють пожежники.

Нагадаємо, пожежі на території російської федерації виникають регулярно від початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Зокрема, часто пожежі в росії виникають через прильоти. Так, 9 травня безпілотники атакували нафтопереробне підприємство у Башкирії, яке знаходиться від державного кордону України на відстані майже 1 тис. 400 км.

А в ніч проти 9 травня пожежі та вибухи гриміли в російському Бєлгороді. Влада заявляла про пошкоджені будинки та згорілі автомобілі.