Дрони атакували нафтопереробний завод у Башкирії. Фото:

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Безпілотники атакували нафтопереробне підприємство у Башкирії.

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Під ударом у четвер, 9 квітня, опинився НПЗ «Салаватнафтооргсинтез» у місті Салават. Після атаки на території заводу почалася пожежа. Про це пише Telegram-канал Baza.

Місцева влада заявила про «задимлення» в районі однієї з установок. Підприємство нібито працює у штатному режимі.

За даними російських медіа дрон влучив в установку каталіктичного крекінгу нафти.

Відстань від державного кордону України до цього НПЗ у Башкирії майже 1 тис. 400 км.

Нагадаємо, у ніч проти 9 травня безпілотники атакували нафтобазу в Краснодарському краї росії. Після вибуху загорілися резервуари з паливом, які розташовані в селі Юрівка. Пропагандисти натомість заявили про «приземлення» системою РЕБ шести нібито українських дронів.