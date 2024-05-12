ВСУ за сутки ликвидировали около 1 тыс. 300 оккупантов и сбили самолет. Фото:

https://racurs.ua/n195241-pochti-1-tys-300-okkupantov-i-samolet-poteryala-rossiya-za-sutki.html

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Військові втрати росії у війні з Україною зросли ще на 1 тис. 260 окупантів.

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Також 11 травня в ході бойових дій було знищено п’ять танків, 22 броньовики, дві реактивні системи залпового вогню, одну систему ППО, один літак, 54 одиниці автомобільної та дві — спеціальної техніки. З початку повномасштабного вторгнення рф втратила вже близько 482 тис. 290 солдатів та офіцерів. Про це 12 травня повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Військові втрати рф:

особового складу — близько 482 тис. 290 (+1 тис. 260) осіб,

танків — 7 тис. 454 (+5) од,

бойових броньованих машин — 14 тис. 375 (+22) од,

артилерійських систем — 12 тис. 472 (+30) од,

РСЗВ — 1 тис. 66 (+2) од,

засоби ППО — 797 (+1) од,

літаків — 350 (+1) од,

гелікоптерів — 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 9 тис. 910 (+42),

крилаті ракети — 2 тис. 194 (+1),

кораблі/катери — 26 (+0) од,

підводні човни — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн — 16 тис. 819 (+64) од,

спеціальна техніка — 2 тис. 42 (+2)

Нагадаємо, 11 травня зенітники 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка збили російський штурмовик Су-25 «Грач» на Авдіївському напрямку.