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ВСУ за сутки ликвидировали около 1 тыс. 300 оккупантов и сбили самолет. Фото:
Почти 1 тыс. 300 оккупантов и самолет потеряла россия за суткиhttps://racurs.ua/n195241-pochti-1-tys-300-okkupantov-i-samolet-poteryala-rossiya-za-sutki.htmlРакурс
Військові втрати росії у війні з Україною зросли ще на 1 тис. 260 окупантів.
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Також 11 травня в ході бойових дій було знищено п’ять танків, 22 броньовики, дві реактивні системи залпового вогню, одну систему ППО, один літак, 54 одиниці автомобільної та дві — спеціальної техніки. З початку повномасштабного вторгнення рф втратила вже близько 482 тис. 290 солдатів та офіцерів. Про це 12 травня повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
Військові втрати рф:
- особового складу — близько 482 тис. 290 (+1 тис. 260) осіб,
- танків — 7 тис. 454 (+5) од,
- бойових броньованих машин — 14 тис. 375 (+22) од,
- артилерійських систем — 12 тис. 472 (+30) од,
- РСЗВ — 1 тис. 66 (+2) од,
- засоби ППО — 797 (+1) од,
- літаків — 350 (+1) од,
- гелікоптерів — 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 9 тис. 910 (+42),
- крилаті ракети — 2 тис. 194 (+1),
- кораблі/катери — 26 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 16 тис. 819 (+64) од,
- спеціальна техніка — 2 тис. 42 (+2)
Нагадаємо, 11 травня зенітники 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка збили російський штурмовик Су-25 «Грач» на Авдіївському напрямку.