рф снова сбросила КАБы на Волчанск. Фото: ГСЧС

https://racurs.ua/n195243-rf-snova-sbrosila-kaby-na-jilye-kvartaly-volchanska-est-pogibshaya-foto.html

Ракурс

Знищувати Вовчанськ Харківської області продовжує російська армія.

.

У неділю вранці, 12 травня, росіяни знову завдали ударів керованими авіабомбами по житловим кварталам міста. Внаслідок обстрілів знищені та частково зруйновані десятки приватних та багатоповерхових житлових будівель. Про це Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила у Facebook.

Зазначається, що під один з ударів потрапила одноповерхова житлова будівля. Під завалами знаходилась родина з чотирьох осіб. Рятувальники визволили з-під завалів двох братів — чоловіків 1979 і 1983 років народження. Самотужки вибратися зумів господар оселі. Його дружина загинула під уламками конструкцій будинку.

У ДСНС додали, що постраждалих евакуювали в більш безпечний населений пункт й передали медикам.

Нагадаємо, 11 травня ворог випустив по Вовчанську та прилеглих селах понад 20 керованих авіаційних бомб. Також загарбники використовують реактивні системи залпового вогню, артилерію та безпілотники. Загинули двоє осіб, ще двоє дістали поранення.