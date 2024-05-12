Волынянка, которая называет себя «гражданкой СССР», не хочет платить за воду и бьет коммунальщиков

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Волинянка, яка називає себе «громадянкою СРСР», не хоче платити за воду і б'є комунальників.

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Жителька вулиці Букатевича 2/4 Жанна М. у Володимирі умисно не сплачує за водопостачання та водовідведення, бо, мовляв, вода безплатна, вона належить народу.

Разом із тим жінка не визнає держави Україна та вважає себе громадянкою СРСР, про що зазначила у своїй заяві, розповіли у КП «Володимирводоканал».

Її від'єднали від мережі водовідведення шляхом тампонування. Однак жінка самовільно двічі відновлювала прохідність від'єднаної каналізаційної мережі.

Коли працівники водоканалу знову перекривати воду, та накинулася на них із палицею, облила водою та погрожувала «увімкнути 220 вольтів».

Поліція зафіксувала факт нападу на працівників водоканалу. Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження.