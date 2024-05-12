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Ракурс
Украина применяет против российской ПВО тактику США во Вьетнаме

Украина применяет против российской ПВО тактику США во Вьетнаме

12 мая 2024, 18:20
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Україна застосовує проти російської ППО тактику США у В'єтнамі.


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Business Insider пише, що тактика під назвою «дика ласиця» передбачає, що пілоти реактивних літаків мають дозволити радарам ворожої протиповітряної оборони виявити себе.

Після цього радіолокаційні хвилі відстежуються до джерела, і за встановленими координатами завдається удар протирадіолокаційними ракетами AGM-88 HARM.

Щоб західні ракети могли запускатися із радянських винищувачів на озброєнні ЗСУ, їх обладнали спеціальними планшетами, розповідав раніше заступник міністра оборони США з питань закупівель та підтримки Вільям Лаплант.

Ракети AGM-88 HARM здатні вражати цілі на відстані близько 150 км, виявляти і вражати радари противника навіть після вимкнення радіолокаційних систем.

Українські пілоти керують західним ракетним озброєнням з планшетів на модифікованих радянських винищувачах, заявляв раніше заступник міністра оборони США з питань закупівель та підтримки Вільям Лаплант під час безпекового форуму CSIS.

В українців багато радянських винищувачів. Спільно ми змогли інтегрувати в них західне озброєння, де воно керується здебільшого за допомогою планшета, — розповів Лаплант.

Портал «Мілітарний» зауважує, що цю інформацію підтверджують кадри роботи українських винищувачів Су-27 під час пусків ракет AGM-88 HARM.

Варто зауважити, що планшет перекриває невелику частину бортової панелі, на якій розташовані прилади. Це наштовхує на думку, що, окрім системи управління озброєнням, програмне забезпечення також виводить усі необхідні параметри літака у польоті, — йдеться у повідомленні.

Источник: Ракурс


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