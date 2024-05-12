Украина применяет против российской ПВО тактику США во Вьетнаме

https://racurs.ua/n195256-ukraina-primenyaet-protiv-rossiyskoy-pvo-taktiku-ssha-vo-vetname.html

Ракурс

Україна застосовує проти російської ППО тактику США у В'єтнамі.

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Business Insider пише, що тактика під назвою «дика ласиця» передбачає, що пілоти реактивних літаків мають дозволити радарам ворожої протиповітряної оборони виявити себе.

Після цього радіолокаційні хвилі відстежуються до джерела, і за встановленими координатами завдається удар протирадіолокаційними ракетами AGM-88 HARM.

Щоб західні ракети могли запускатися із радянських винищувачів на озброєнні ЗСУ, їх обладнали спеціальними планшетами, розповідав раніше заступник міністра оборони США з питань закупівель та підтримки Вільям Лаплант.

Ракети AGM-88 HARM здатні вражати цілі на відстані близько 150 км, виявляти і вражати радари противника навіть після вимкнення радіолокаційних систем.

Українські пілоти керують західним ракетним озброєнням з планшетів на модифікованих радянських винищувачах, заявляв раніше заступник міністра оборони США з питань закупівель та підтримки Вільям Лаплант під час безпекового форуму CSIS.

В українців багато радянських винищувачів. Спільно ми змогли інтегрувати в них західне озброєння, де воно керується здебільшого за допомогою планшета, — розповів Лаплант.

Портал «Мілітарний» зауважує, що цю інформацію підтверджують кадри роботи українських винищувачів Су-27 під час пусків ракет AGM-88 HARM.