США предлагают Израилю разведданные о ХАМАСе, чтобы избежать масштабного вторжения в Рафах

https://racurs.ua/n195257-ssha-predlagaut-izrailu-razveddannye-o-hamase-chtoby-izbejat-masshtabnogo-vtorjeniya-v-rafah.html

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США пропонують Ізраїлю розвіддані про ХАМАС, щоб уникнути масштабного вторгнення в Рафах.

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Штати готові поділитися секретними розвідданими, щоб допомогти ізраїльським військовим визначити місцеперебування лідерів ХАМАС і знайти приховані тунелі угруповання.

В обмін на це адміністрація Байдена сподівається, що ізраїльська армія проведе більш обмежену і точкову операцію.

Війська Ізраїлю почали операцію в місті Рафах у ніч на 6 травня. У східні райони міста заїхали танки, а піхота взяла під контроль КПП «Рафах», який відділяє сектор Гази від Єгипту. Водночас почались авіаудари по місту.

США тривалий час активно тиснуть на Ізраїль, домагаючись перегляду плану операції. Вашингтон не хоче великої кількості жертв серед цивільних, оскільки це вплине і на передвиборчу атмосферу в США.

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Активні бойові дії між Ізраїлем і ХАМАС тривали з 7 жовтня 2023 року, відколи бойовики ісламістського угруповання провели масований ракетний обстріл південних і центральних районів Ізраїлю, вторглися на територію країни, убили сотні мирних жителів і захопили заручників.

У відповідь Ізраїль почав контртерористичну операцію, а потім — наземну операцію в секторі Гази.

Міністр оборони Ізраїлю оголосив, що армія «перейшла до нової фази» у війні проти ХАМАС. Міністр оборони Ізраїлю оголосив, що армія «перейшла до нової фази» у війні проти ХАМАС. Премʼєр країни Біньямін Нетаньягу заявляв, що військові цілі Ізраїлю зрозумілі — «знищення військового та управлінського потенціалу ХАМАС/

На початку грудня Ізраїль розширив воєнну операцію

ЦАХАЛ розширив наземну операцію на всю територію Гази. За даними Reuters, Ізраїль хоче створити буферну зону в секторі Гази після закінчення війни з ХАМАС, щоб запобігти майбутнім атакам.

7 квітня 2024 року війська Ізраїлю вийшли з півдня сектора Гази. Лишилася одна бригадаВійська Ізраїлю вийшли з півдня сектора Гази. Лишилася одна бригада з південної частини сектора Гази. Там залишилася лише одна бригада — «Нахаль». У середині квітня премʼєр Ізраїлю оголосив, що ЦАХАЛ буде проводити операцію в місті Рафах.

Ізраїль готується до ліквідації сил ХАМАС в їхньому останньому оплоті — місті Рафах на півдні сектора Гази, де наразі перебувають понад мільйон палестинців. Планується евакуація населення до гуманітарних анклавів. Влада Ізраїлю має твердий намір провести операцію і ліквідувати останні чотири батальйони ХАМАС, які базуються в місті. Також є завдання ліквідувати лідерів бойовиків.

ООН готується до вторгнення ізраїльських військ у Рафах у секторі Гази.

США активно тиснуть на Ізраїль, домагаючись перегляду плану операції. Вашингтон не хоче великої кількості жертв серед цивільних, оскільки це вплине і на передвиборчу атмосферу в США.