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Ракурс
Протесты в Грузии - оппозиция с ночи блокирует парламент, чтобы не допустить третье чтение "закона об иноагентах"

Протесты в Грузии — оппозиция с ночи блокирует парламент, чтобы не допустить третье чтение «закона об иноагентах»

12 мая 2024, 22:11
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Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі пропонує відкласти дату набуття чинності закону про «іноагентів» до 1 листопада — тобто після проведення в країні парламентських виборів.


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У ніч з 12 на 13 травня супротивники законопроєкту проведуть чергову масову акцію й залишаться під парламентом до ранку. Завтра вранці має відбутися засідання юридичного комітету парламенту Грузії, на якому проєкт обговорять у третьому читанні.

На думку опозиції, законопроєкт повторює російське законодавство. Грузинський закон змушує медіа і організації з часткою іноземного капіталу звітувати, а також дає право Мінʼюсту влаштовувати перевірки з подальшими штрафами.

Цей закон — російський, методи нашого уряду — російські, і навіть сьогоднішня промова прем'єр-міністра — російська, — сказала Зурабішвілі.

Напередодні прем'єр країни Іраклій Кобахідзе заявив, що нібито законопроєкт про «іноагентів» підтримують 60% громадян. Водночас протестувальники анонсували масштабну демонстрацію, яка розпочнеться 12 травня о 22.00.

Кобахідзе готовий переглянути деякі норми закону про «іноагентів». Про це повідомляє NGnewsgeorgia.

Він вважає, що влада зможе «примирити позиції» із західними партнерами щодо спірного закону про «іноагентів».

Я бачу позитивні зміни, зокрема після останніх зустрічей. У мене склалося враження, що зараз є готовність обговорювати норми закону, — заявив Кобахідзе.

За його словами, компромісом у цьому випадку може стати ветування закону президентом Грузії Саломе Зурабішвілі. Зазначається, що після відхилення законопроєкту вона повинна буде надіслати парламенту свої мотивовані зауваження.

Тут наші партнери будуть змушені виступити з конкретними зауваженнями і відобразити їх у вето президента. Ви знаєте, що, коли вето надходить до парламенту, воно має бути сформульовано у вигляді конкретного законопроєкту. Тут обов’язок запропонувати щось конкретне, — сказав Кобахідзе.

За його словами, до цього моменту влада Грузії буде «абсолютно відкритою» і «готовою до обговорення». Одночасно він дав зрозуміти, що в «Грузинській мрії» не погодяться на кардинальні зміни, наприклад змінити назву закону або запровадження статусу для організацій. Поки що в партії влади готові тільки до перегляду деяких технічних деталей.

Источник: Ракурс


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