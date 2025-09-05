Во время акции протеста в Киеве, фото: «Суспільне»

У Києві на Майдані Незалежності сьогодні, 5 вересня, відбувається протест проти змін до законодавства, який посилюють відповідальність військових за СЗЧ та невиконання наказів.

Станом на 21.00 на протест зібралися близько двох сотень людей, повідомляє «Суспільне».

За словами протестувальників, акція одноразова. Виходити кожного дня, як проти закону щодо ліквідації незалежності НАБУ та САП вони поки що не планують.

Однією з ініціаторок протесту є бойова медикиня та ветеранка Аліна Сарнацька. Протестувальники вимагають:

не ухвалювати законопроєкт № 13260 про посилення відповідальність військових за СЗЧ, який Верховна Рада вчора, 4 вересня, підтримала в першому читанні;

прийняти законопроект про військового омбудсмена. Він був поданий президентом ще у травні 2025 року як «невідкладний». У червні 2025 року його прийняли за основу, але з того часу законопроєкт очікує на друге читання;

не ухвалювати законопроект № 13452, який має на меті посилити покарання для військових за невиконання наказу від командирів строком від 5 до 10 років позбавлення волі — без можливості для суду призначити більш м’яке покарання чи випробувальний термін. Зараз законопроєкт очікує розгляду Верховною Радою у першому читанні.

Джерело: «Суспільне»