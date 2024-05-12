Протести у Грузії - опозиція з ночі блокує парламент, щоб не допустити третього читання "закону про іноагентів"

https://racurs.ua/ua/n195266-protesty-u-gruziyi-opozyciya-z-nochi-blokuie-parlament-schob-ne-dopustyty-tretogo-chytannya.html

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Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі пропонує відкласти дату набуття чинності закону про «іноагентів» до 1 листопада — тобто після проведення в країні парламентських виборів.

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У ніч з 12 на 13 травня супротивники законопроєкту проведуть чергову масову акцію й залишаться під парламентом до ранку. Завтра вранці має відбутися засідання юридичного комітету парламенту Грузії, на якому проєкт обговорять у третьому читанні.

На думку опозиції, законопроєкт повторює російське законодавство. Грузинський закон змушує медіа і організації з часткою іноземного капіталу звітувати, а також дає право Мінʼюсту влаштовувати перевірки з подальшими штрафами.

Цей закон — російський, методи нашого уряду — російські, і навіть сьогоднішня промова прем'єр-міністра — російська, — сказала Зурабішвілі.

Напередодні прем'єр країни Іраклій Кобахідзе заявив, що нібито законопроєкт про «іноагентів» підтримують 60% громадян. Водночас протестувальники анонсували масштабну демонстрацію, яка розпочнеться 12 травня о 22.00.