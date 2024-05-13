ВСУ приземлили российский вертолет Ка-52 «Аллигатор», фото: 47-я отдельная механизированная бригада

https://racurs.ua/n195276-vsu-prizemlili-rossiyskogo-alligatora-za-16-mln-dollarov-infografika.html

Ракурс

Захисники України з 47-ї Окремої механізованої бригади приземлили російський вертоліт Ка-52 «Алігатор».

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Про це сьогодні, 13 травня, повідомляється у Telegram-каналі бригади.

Зазначається, що вартість одного такого вертольота становить 16 млн дол. США,