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ВСУ приземлили российский вертолет Ка-52 «Аллигатор», фото: 47-я отдельная механизированная бригада
ВСУ приземлили российского «Аллигатора» за 16 млн долларов (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n195276-vsu-prizemlili-rossiyskogo-alligatora-za-16-mln-dollarov-infografika.htmlРакурс
Захисники України з 47-ї Окремої механізованої бригади приземлили російський вертоліт Ка-52 «Алігатор».
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Про це сьогодні, 13 травня, повідомляється у Telegram-каналі бригади.
Зазначається, що вартість одного такого вертольота становить 16 млн дол. США,
Дякуємо бійцям зенітного ракетно-артилерійського дивізіону за роботу, — вказано в повідомленні.