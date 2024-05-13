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ЗСУ приземлили російський вертоліт Ка-52 «Алігатор», фото: 47-а окрема механізована бригада
ЗСУ приземлили російського «Алігатора» за 16 млн доларів (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n195276-zsu-pryzemlyly-rosiyskogo-aligatora-za-16-mln-dolariv-infografika.htmlРакурс
Захисники України з 47-ї Окремої механізованої бригади приземлили російський вертоліт Ка-52 «Алігатор».
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Про це сьогодні, 13 травня, повідомляється у Telegram-каналі бригади.
Зазначається, що вартість одного такого вертольота становить 16 млн дол. США,
Дякуємо бійцям зенітного ракетно-артилерійського дивізіону за роботу, — вказано в повідомленні.