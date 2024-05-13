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ЗСУ приземлили російський вертоліт Ка-52 «Алігатор», фото: 47-а окрема механізована бригада

ЗСУ приземлили російського «Алігатора» за 16 млн доларів (ІНФОГРАФІКА)

13 тра 2024, 12:59
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Захисники України з 47-ї Окремої механізованої бригади приземлили російський вертоліт Ка-52 «Алігатор».


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Про це сьогодні, 13 травня, повідомляється у Telegram-каналі бригади.

Зазначається, що вартість одного такого вертольота становить 16 млн дол. США,

Дякуємо бійцям зенітного ракетно-артилерійського дивізіону за роботу, — вказано в повідомленні.

Джерело: Ракурс


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