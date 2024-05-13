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Уничтожение российской бронетехники, скриншот видео
ВСУ уничтожили сразу 10 единиц бронетехники врага (ВИДЕО)https://racurs.ua/n195278-vsu-unichtojili-srazu-10-edinic-bronetehniki-vraga-video.htmlРакурс
Захисники України з 63-ї Окремої механізованої бригади за сприяння приданих підрозділів та бойових побратимів із 60-ї бригади знищили відразу 10 одиниць ворожої техніки.
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Відповідне відео сьогодні, 13 травня, опубліковане у Telegram-каналі бригади.
У результаті неймовірно влучних пострілів артилерії та добивання дронами спалено 5 танків та 5 БМП, що намагалися штурмувати наші позиції, — вказано в описі відео.
У бригаді наголошують, що щоб зупинити такі прориви противника, доводиться платити найвищу ціну.
Та ми гарантуємо, що кожна крапля крові нашого воїна пролита не даремно. Вона обертається для ворога удесятеро більшими втратами! — наголошують у 63-й ОМБР.