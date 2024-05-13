Знищення російської бронетехніки, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n195278-zsu-znyschyly-vidrazu-10-odynyc-bronetehniky-voroga-video.html

Ракурс

Захисники України з 63-ї Окремої механізованої бригади за сприяння приданих підрозділів та бойових побратимів із 60-ї бригади знищили відразу 10 одиниць ворожої техніки.

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Відповідне відео сьогодні, 13 травня, опубліковане у Telegram-каналі бригади.

У результаті неймовірно влучних пострілів артилерії та добивання дронами спалено 5 танків та 5 БМП, що намагалися штурмувати наші позиції, — вказано в описі відео.

У бригаді наголошують, що щоб зупинити такі прориви противника, доводиться платити найвищу ціну.