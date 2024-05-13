Рашисты начали наступательные действия в Харьковской области, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n195283-seraya-zona-v-harkovskoy-oblasti-uvelichilas-ova.html

Ракурс

На Харківщині російські загарбники атакують невеликими групами по нових напрямках, намагаючись розтягнути оборону ЗСУ.

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Про це сьогодні, 13 травня, в ефірі національного телемарафону розповів очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Наші воїни ворога по цих напрямках стримують. Відбито за останній час біля 15 ворожих атак. Ситуація доволі важка, однак всі абсолютно атаки ворога відбивають, — наголосив він.

Водночас дії окупантів призвели до збільшення «сірої зони».

Є збільшення «сірої зони», збільшення лінії фронту, бо ворог намагається їх умисно розтягнути, атакуючи невеликими групами по нових напрямках, — зазначив Синєгубов. — Ситуація важка, однак повністю контрольована воїнами ЗСУ.

Також продовжується евакуація жителів з небезпечних напрямків — уже вивезли 5,7 тис. людей, сьогодні у планах — 1,6 тис.