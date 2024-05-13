«Серая зона» в Харьковской области увеличилась — ОВАhttps://racurs.ua/n195283-seraya-zona-v-harkovskoy-oblasti-uvelichilas-ova.htmlРакурс
На Харківщині російські загарбники атакують невеликими групами по нових напрямках, намагаючись розтягнути оборону ЗСУ.
Про це сьогодні, 13 травня, в ефірі національного телемарафону розповів очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
Наші воїни ворога по цих напрямках стримують. Відбито за останній час біля 15 ворожих атак. Ситуація доволі важка, однак всі абсолютно атаки ворога відбивають, — наголосив він.
Водночас дії окупантів призвели до збільшення «сірої зони».
Є збільшення «сірої зони», збільшення лінії фронту, бо ворог намагається їх умисно розтягнути, атакуючи невеликими групами по нових напрямках, — зазначив Синєгубов. — Ситуація важка, однак повністю контрольована воїнами ЗСУ.
Також продовжується евакуація жителів з небезпечних напрямків — уже вивезли 5,7 тис. людей, сьогодні у планах — 1,6 тис.
Тільки що завершили засідання Ради оборони області, де були розглянуті питання щодо примусової евакуації статусних дітей, це діти, які мають статус сироти або дітей, що позбавленні батьківського піклування з небезпечних територій, — зазначив він. — Їх у нас наразі налічується близько 25. Це Чугуївський, Харківський, Куп’янський, Ізюмський райони.