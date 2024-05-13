Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
Лошадь Пржевальского подорвалась на мине в Зоне отчуждения, фото: ГПСУ
В Зоне отчуждения на мине подорвалась краснокнижная лошадь (ФОТО)https://racurs.ua/n195282-v-zone-otchujdeniya-na-mine-podorvalas-krasnoknijnaya-loshad-foto.htmlРакурс
У Зоні відчуження ЧАЕС, яка перебувала під окупацією російських загарбників, внаслідок вибуху міни загинув червонокнижний дикий кінь Пржевальського.
.
Факт вибуху міни спочатку акустично зафіксували прикордонники. Про це повідомляє прес-служба ДПСУ.
Даний вид диких коней вважається зниклим у природі. Це єдиний представник ряду конеподібних у дикій фауні України, табуни яких були акліматизовані у Чорнобильській зоні відчуження, — наголошують у ДПСУ. — На жаль, внаслідок збройної агресії рф страждає увесь світ природи.