Лошадь Пржевальского подорвалась на мине в Зоне отчуждения, фото: ГПСУ

https://racurs.ua/n195282-v-zone-otchujdeniya-na-mine-podorvalas-krasnoknijnaya-loshad-foto.html

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У Зоні відчуження ЧАЕС, яка перебувала під окупацією російських загарбників, внаслідок вибуху міни загинув червонокнижний дикий кінь Пржевальського.

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Факт вибуху міни спочатку акустично зафіксували прикордонники. Про це повідомляє прес-служба ДПСУ.