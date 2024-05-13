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Ракурс
Кінь Пржевальського підірвався на міні у Зоні відчуження, фото: ДПСУ

У Зоні відчуження на міні підірвався червонокнижний кінь (ФОТО)

13 тра 2024, 15:03
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У Зоні відчуження ЧАЕС, яка перебувала під окупацією російських загарбників, внаслідок вибуху міни загинув червонокнижний дикий кінь Пржевальського.


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Факт вибуху міни спочатку акустично зафіксували прикордонники. Про це повідомляє прес-служба ДПСУ.

Даний вид диких коней вважається зниклим у природі. Це єдиний представник ряду конеподібних у дикій фауні України, табуни яких були акліматизовані у Чорнобильській зоні відчуження, — наголошують у ДПСУ. — На жаль, внаслідок збройної агресії рф страждає увесь світ природи.

Кінь Пржевальського підірвався на міні у Зоні відчуження, фото: ДПСУ

Джерело: Ракурс


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