СБУ викрила агентурно-бойову групу російського гру, фото: Львівська обласна прокуратура

https://racurs.ua/ua/n195280-chotyry-terakty-u-kyievi-planuvaly-vlashtuvaty-rosiyany-9-travnya-sbu-video.html

Ракурс

Контррозвідка СБУ запобігла чотирьом терактам у Києві, які мали відбутися 9 травня.

.

Про це сьогодні, 13 травня, повідомляють прес-служби СБУ та Львівської обласної прокуратури.

Зазначається, що в результаті багатоетапної спецоперації у столиці затримано агентів російського гру, які встановлювали вибухові пристрої у трьох будівельних гіпермаркетах відомої мережі та біля одного із кафе:

вибухівка повинна була здетонувати у пікові години відвідуваності гіпермаркетів, щоб завдати максимальної шкоди цивільному населенню. Крім того, її планували розмістити серед легкозаймистих матеріалів — щоб таку пожежу не вдалося швидко ліквідувати;

біля популярного київського кафе російські агенти хотіли закласти вибухові пристрої у запарковану поруч автівку.

Також зловмисники планували закласти вибухові пристрої на одному із підприємств оборонного призначення у Львові.

Зазначається, що відповідні саморобні вибухові пристрої були замасковані в упаковки з-під чаю. Вони складалися з:

таймера;

детонатора;

пластичної вибухівки із запалювальною сумішшю, яка мала спричинити масштабні пожежі.

Спецоперацію із затримання двох учасників агентурної мережі було проведено на автостоянці в останньому із торгових центрів, де підозрювані планували закласти вибухівку.

Усі 15 вибухових пристроїв, що були замасковані під продукти харчування, були своєчасно виявлені у м. Києві та знешкоджені співробітниками правоохоронних органів, — зазначають у прокуратурі. — Ще 4 саморобні вибухові пристрої попередньо були вилучені у м. Львові.

Таким чином головне управління генштабу збройних сил рф (більш відоме як гру) хотіло дестабілізувати ситуацію в Україні, а також надіслати сигнал у символічний для них день 9 травня про нібито наявність у Києві російського підпілля, яке чекає приходу «руського міра, — наголошують у СБУ.

Очільник СБУ Василь Малюк наголошує, що кожен крок злочинців було задокументовано — їх чекає заслужене покарання.

Плануючи ці теракти, російські спецслужби вкотре продемонстрували свою злочинну суть, — зазначив Малюк. — Символічно, що дати, до яких росіяни хочуть приурочити свої теракти, поступово стають символом провалу їхніх спецслужб.

СБУ встановила, що куратором терактів рф був співробітник гру Юрій Сизов, який проходить службу у військовій частині № 92154. Він особисто давав вказівки завербованим агентам і навіть записав відеоінструкцію із встановлення вибухового пристрою в одному з магазинів цієї ж мережі у московській області.

СБУ тривалий час слідкувала за його діяльністю і покроково документувала злочинні дії агентури, — наголошують у спецслужбі. — Зокрема, Юрій Сизов відповідав ще за проведення диверсії в Україні, яка мала відбутися на Львівщині у лютому 2024 року. Тоді СБУ також зіграла на випередження і запобігла вибухам.

Зазначається, що встановлено увесь ланцюжок цієї мережі, включаючи агентурно-бойові групи, контрабандистів, які доставляли вибухівку із території рф, а також безпосередніх виконавців теракту.

Наразі затриманим повідомлено про підозру відповідно до вчинених ними злочинів, зокрема за такими статтями Кримінального кодексу:

⁠ст. 111 (державна зрада);

⁠ст. 113 (диверсія);

⁠ст. 258 (терористичний акт).

Їм загрожує довічне ув’язнення.