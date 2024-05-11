СБУ запобігла терактам, які рашисти готувалися здійснити у Києві на 9 травня

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СБУ запобігла новим російським терактам, фото: «Укрінформ»
СБУ запобігла терактам, які рашисти готувалися здійснити у Києві на 9 травняhttps://racurs.ua/ua/n195214-sbu-zapobigla-teraktam-yaki-rashysty-gotuvalysya-zdiysnyty-u-kyievi-na-9-travnya.htmlРакурс
Співробітники Служби безпеки України запобігли терактам, які російське ГРУ планувало на 9 травня в Києві.
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Про це повідомляє агентство «Укрінформ» з посиланням речника СБУ Артема Дехтяренка.
СБУ спрацювала на випередження, виконавців теракту затримано на гарячому, — зазначив він. — Також зібрано доказову базу, яка беззаперечно підтверджує російський слід.
Деталі спецоперації в СБУ пообіцяли повідомити згодом.
Нагадаємо, 7 травня СБУ повідомили про затримання двох полковників УДО та викриття мережі агентів 5-ї служби фсб рф, котрі готували замахи на президента України та низку високопосадовців.
Джерело: «Укрінформ»