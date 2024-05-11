СБУ запобігла терактам, які рашисти готувалися здійснити у Києві на 9 травня

СБУ запобігла новим російським терактам, фото: «Укрінформ»

https://racurs.ua/ua/n195214-sbu-zapobigla-teraktam-yaki-rashysty-gotuvalysya-zdiysnyty-u-kyievi-na-9-travnya.html

Ракурс

Співробітники Служби безпеки України запобігли терактам, які російське ГРУ планувало на 9 травня в Києві.

.

Про це повідомляє агентство «Укрінформ» з посиланням речника СБУ Артема Дехтяренка.

СБУ спрацювала на випередження, виконавців теракту затримано на гарячому, — зазначив він. — Також зібрано доказову базу, яка беззаперечно підтверджує російський слід.

Деталі спецоперації в СБУ пообіцяли повідомити згодом.

Нагадаємо, 7 травня СБУ повідомили про затримання двох полковників УДО та викриття мережі агентів 5-ї служби фсб рф, котрі готували замахи на президента України та низку високопосадовців.

Джерело: «Укрінформ»