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СБУ предотвратила новые российские теракты, фото: «Укринформ»

СБУ предотвратила теракты, которые рашисты готовились совершить в Киеве на 9 мая

11 мая 2024, 11:29
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Співробітники Служби безпеки України запобігли терактам, які російське ГРУ планувало на 9 травня в Києві.


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Про це повідомляє агентство «Укрінформ» з посиланням речника СБУ Артема Дехтяренка.

СБУ спрацювала на випередження, виконавців теракту затримано на гарячому, — зазначив він. — Також зібрано доказову базу, яка беззаперечно підтверджує російський слід.

Деталі спецоперації в СБУ пообіцяли повідомити згодом.

Нагадаємо, 7 травня СБУ повідомили про затримання двох полковників УДО та викриття мережі агентів 5-ї служби фсб рф, котрі готували замахи на президента України та низку високопосадовців.

Джерело: «Укрінформ»

Источник: Ракурс


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