Михаил Драпатый, фото: Генштаб ВСУ

https://racurs.ua/n195277-v-vsu-zamenili-komanduuschego-otuv-harkov-smi.html

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У ЗСУ на тлі наступу російських військ на північ Харківської області було замінено командувача Оперативно-тактичного угруповання військ «Харків». Ним замість Юрія Галушкіна став Михайло Драпатий.

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Про це сьогодні, 13 травня, повідомило агентство «РБК-Україна» з посиланням на Оперативно-стратегічне угруповання військ «Хортиця».

Згідно з рішенням військового керівництва з 11 травня бригадного генерала Михайла Драпатого призначено на посаду командувача оперативно-тактичного угруповання військ (ОТУВ) «Харків», — зазначили в ОСУВ «Хортиця».

При цьому Драпатий також залишається на посаді заступника начальника Генштабу ЗСУ.

ОТУВ «Харків» — це об'єднання Сухопутних військ ЗСУ, яке входить до складу оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця». Було створене під час повномасштабного російського вторгнення в Україну у 2022 році. Частини угрупування брали участь у Харківському контрнаступі. ОТУВ «Харків» відповідальне за Слобожанський напрямок оборони.

Галушкін командувачем ОТУВ «Харків» став на початку квітня 2024 року, змінивши Андрія Грицкова.

Джерело: «РБК-Україна»