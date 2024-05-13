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Ракурс
В Харьковской области оперативная обстановка остается сложной, инфографика: DeepState

На Харьковщине россияне имеют тактический успех — Генштаб

13 мая 2024, 08:17
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На Харківському напрямку оперативна обстановка залишається складною та динамічно змінюється.


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Про це повідомляється у зведенні Генштабу ЗСУ.

Зазначається, що:

  • ведуться бойові дії на напрямках Пильна — Лук’янці, Пильна — Глибоке, Пильна — Олійникове, Муром — Бугруватка;
  • противник також проводить штурмові дії на напрямках Стрілеча — Глибоке, Олійникове — Глибоке, Олійникове — Лук’янці, Муром — Стариця, Плетенівка — Тихе.

Протягом доби на цих напрямках ворог здійснив 22 штурмові дії.

Ведуться бої за прикордонне місто Вовчанськ. Ворог задіяв значні сили для ведення наступу на місто у складі до 5 батальйонів та не рахується із власними втратами. Тільки вбитими на цьому напрямку російські загарбники втратили за добу понад 100 окупантів, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що наразі ворог має тактичний успіх. Сплановано заходи щодо знищення противника, який вклинився в оборону українських військ.

Наші захисники ведуть оборонні дії, завдають вогневого ураження противнику, широко застосовують безпілотні системи з метою ведення розвідки і завдання точкових ударів для завдання максимальних втрат, — зазначають у Генштабі. — Триває розгортання резервів для стабілізації ситуації. В ході визначення завдань військам, одним із головних пріоритетів є збереження життя наших воїнів.

Ситуація на Харківщині станом на 00.47 13 квітня, інфографіка: DeepState

Источник: Ракурс


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