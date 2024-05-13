На Харківщині оперативна обстановка залишається складною, інфографіка: DeepState

https://racurs.ua/ua/n195267-na-harkivschyni-rosiyany-narazi-maut-taktychnyy-uspih-genshtab.html

Ракурс

На Харківському напрямку оперативна обстановка залишається складною та динамічно змінюється.

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Про це повідомляється у зведенні Генштабу ЗСУ.

Зазначається, що:

ведуться бойові дії на напрямках Пильна — Лук’янці, Пильна — Глибоке, Пильна — Олійникове, Муром — Бугруватка;

противник також проводить штурмові дії на напрямках Стрілеча — Глибоке, Олійникове — Глибоке, Олійникове — Лук’янці, Муром — Стариця, Плетенівка — Тихе.

Протягом доби на цих напрямках ворог здійснив 22 штурмові дії.

Ведуться бої за прикордонне місто Вовчанськ. Ворог задіяв значні сили для ведення наступу на місто у складі до 5 батальйонів та не рахується із власними втратами. Тільки вбитими на цьому напрямку російські загарбники втратили за добу понад 100 окупантів, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що наразі ворог має тактичний успіх. Сплановано заходи щодо знищення противника, який вклинився в оборону українських військ.