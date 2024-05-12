Вовчанськ обстрілюють з артилерії, РСЗВ, дронами та КАБами, військові нарікають на відсутність фортифікацій

https://racurs.ua/ua/n195252-vovchansk-obstriluut-z-artyleriyi-rszv-dronamy-ta-kabamy-viyskovi-narikaut-na-vidsutnist.html

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Вовчанськ на Харківщині під посиленими атаками росіян. Місто обстрілюють з артилерії, РСЗВ, дронами та КАБами.

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Загалом із населених пунктів Харківщини, у яких активізувалися бойові дії, вже евакуювали понад 4 тис. людей, повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.

Українська розвідка «знала про плани російських окупантів щодо наступу в Харківській області», заявили в ГУР.

Головком ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що зараз тривають бої у прикордонних з РФ районах. Назвав обстановку складною.

Тим часом командир підрозділу розвідки Сухопутних військ ЗСУ Денис Ярославський обурився відсутністю фортифікацій на кордоні.

На українському кордоні мали бути бетонні укріплення в мінус три поверхи, а не було навіть мін, — написав Ярославський.

Вовчанськ… складно. Сьогодні ударна аеророзвідка 1 СБ 57 бригади зупинила просування «Шторм Z», бригадна арта спрацювала чудово і добила роту Z разом з їхньою технікою вогневої підтримки. Але ворог стягує резерви. Почалися вуличні бої, місто оточують. Кажу це, тому що ми можемо загинути і правду ніхто не почує. А навіщо тоді все?! — йдеться у дописі.

Ярославський каже, що на цій ділянці фронту не було першої лінії фортифікацій і мін. Тому ворог вільно увійшов у сіру зону, по всій лінії кордону, яка в принципі не повинна була бути сірою.

Виїхати з Вовчанська людям допомагають поліцейські і волонтери. Попри складну ситуацію, не забувають місцеві жителі і про тварин. Журналіст «Радіо Свобода» Мар’ян Кушнір каже, що люди їдуть і через можливу повторну окупацію міста — ніхто не хоче ще раз опинитися під московитами.