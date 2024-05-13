В Польше объяснили заявления о прекращении аграрных переговоров с Украиной

https://racurs.ua/n195288-v-polshe-obyasnili-zayavleniya-o-prekraschenii-agrarnyh-peregovorov-s-ukrainoy.html

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Варшава не зупиняла переговорів з Києвом з аграрних питань, вони тривають на всіх рівнях.

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Про це заявив посол України в Польщі Зварич у коментарі «Укрінформу». Він пояснив, що зустріч міністрів перенесли до моменту, коли «з українського боку буде визначено офіційну особу Міністерства аграрної політики».

Раніше у Польщі заявили, що Варшава зупинила переговори з Україною щодо протестів фермерів на кордоні через оголошення підозри у корупції колишньому міністру агрополітики Миколі Сольському. Про це заявив заступник міністра сільського господарства Колодзейчак в інтерв’ю Dziennik Gazeta Prawna.

За його словами, ще один раунд переговорів мав відбутися 14 травня, але їх скасували, мовляв:

Ми не будемо вести переговори з людьми, які мають звинувачення в корупції.

13 травня Європейський Союз остаточно схвалив «торговельний безвіз» для України, повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль. За його словами, це означає, що безмитну та безквотну торгівлю продовжать ще на рік.

Нагадаємо, на початку травня польські фермери припинили блокування вантажоперевезень на кордоні з Україною.