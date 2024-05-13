Генштаб изменил названия части направлений на фронте и увеличил их число

https://racurs.ua/n195296-genshtab-izmenil-nazvaniya-chasti-napravleniy-na-fronte-i-uvelichil-ih-chislo.html

Ракурс

Генеральний штаб ЗСУ у своїх інформаційних зведеннях щодо російського вторгнення змінив назви деяких напрямків на лінії бойового зіткнення та збільшив їх кількість.

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У вечірньому зведенні 13 травня перелічено такі напрямки: Харківський, Куп’янський, Лиманський, Сіверський (Донецька область), Краматорський, Торецький, Покровський, Курахівський, Времівський, Гуляйпільський, Оріхівський, Придніпровський, Волинський та Поліський, а також відрізок державного кордону в Чернігівській та Сумській областях.

Харківський напрямок, де почалися наступальні дії противника, виділений із колишнього Слобожанського напрямку.

Бахмутський напрямок у комунікації поділили на Сіверський (від назви міста Сіверськ на Донеччині), Краматорський і Торецький.

Старий Авдіївський напрямок став Покровським.

Новопавлівський напрямок (колишній Мар’їнський) розділили на Курахівський і Времівський.

З Оріхівського напрямку вичленили також Гуляйпільський.