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Генштаб змінив назви частини напрямків на фронті та збільшив їх кількість
Генштаб змінив назви частини напрямків на фронті та збільшив їх кількістьhttps://racurs.ua/ua/n195296-genshtab-zminyv-nazvy-chastyny-napryamkiv-na-fronti-ta-zbilshyv-yih-kilkist.htmlРакурс
Генеральний штаб ЗСУ у своїх інформаційних зведеннях щодо російського вторгнення змінив назви деяких напрямків на лінії бойового зіткнення та збільшив їх кількість.
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У вечірньому зведенні 13 травня перелічено такі напрямки: Харківський, Куп’янський, Лиманський, Сіверський (Донецька область), Краматорський, Торецький, Покровський, Курахівський, Времівський, Гуляйпільський, Оріхівський, Придніпровський, Волинський та Поліський, а також відрізок державного кордону в Чернігівській та Сумській областях.
Харківський напрямок, де почалися наступальні дії противника, виділений із колишнього Слобожанського напрямку.
Бахмутський напрямок у комунікації поділили на Сіверський (від назви міста Сіверськ на Донеччині), Краматорський і Торецький.
Старий Авдіївський напрямок став Покровським.
Новопавлівський напрямок (колишній Мар’їнський) розділили на Курахівський і Времівський.
З Оріхівського напрямку вичленили також Гуляйпільський.