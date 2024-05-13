путин впервые за 12 лет решил сменить министра обороны - какова задача Белоусова

https://racurs.ua/n195299-putin-vpervye-za-12-let-reshil-smenit-ministra-oborony-kakova-zadacha-belousova.html

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Російський диктатор володимир путін вперше за 12 років вирішив змінити міністра оборони. Замість Сергія Шойгу він пропонує призначити економіста Андрія Бєлоусова — заступника голови російського уряду, доктора економічних наук і прихильника жорстких обмежень для бізнесу.

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У Кремлі кажуть, що головне завдання Бєлоусова в Міноборони — «вмонтувати» воєнну економіку в загальну російську.

Перестановки в уряді росії, звільнення Шойгу та Патрушева, призначення главою Міноборони росії економіста Бєлоусова свідчить про те, що путін робить ставку на воєнну економіку і готується до затяжної війни.

Так видання AFP підсумовує оцінки аналітиків у публікації від 13 травня.

Бєлоусов давно бореться за більшу участь держави в економіці. Він завжди підтримував політику путіна, одна з його головних ідей — «економічна мобілізація країни».

путіну «потрібно ще більше поставити економіку на воєнні рейки та збільшити ефективність військових витрат, і Андрій Бєлоусов є одним із його найбільш довірених економічних чиновників». Про це зазначив Бен Нобл, співробітник аналітичного центру Chatham House та доцент кафедри російської політики в Університетському коледжі Лондона.

Головний висновок полягає в тому, що путін готовий до тривалої конфронтації із Заходом", — додає британський експерт.

Американські аналітики вважають, що заміна Шойгу на Бєлоусова на посаді очільника Міноборони рф свідчать про те, що російський путін здійснює кроки для підготовки до затяжної війни в Україні та конфронтації з НАТО в майбутньому.

Призначення Бєлоусова на посаду міністра оборони є важливою подією в рамках спроб створити всі економічні умови для затяжного конфлікту, зазначають експерти. У Бєлоусова немає військового досвіду, однак ні для путіна, ні для рф загалом це не є чимось новим — Шойгу також не мав досвіду служби в армії.

Майже десятирічне перебування Бєлоусова на посаді міністра економічного розвитку та участь в управлінні різними інноваційними проектами, зокрема з розроблення дронів, підготувало його до керівництва відомством, яке за Шойгу стикалося зі звинуваченнями в корупції та піддавалося різкій критиці.

Бєлоусов має репутацію ефективного технократа, а джерела стверджують, що він перебуває в хороших стосунках із путіним, йдеться у звіті ISW.