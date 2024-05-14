Мужчина в военной форме избил 19-летнюю девушку. Фото: соцсети

https://racurs.ua/n195312-mujchina-v-voennoy-forme-izbil-19-letnuu-devushku-v-odesse-tck-nachalo-proverku.html

Ракурс

Чоловік у військовій формі напав на 19-річну дівчину в Одесі.

.

Перед інцидентом незнайомець представився працівником місцевого Територіального центру комплектування. Чоловік побив дівчину милицею, внаслідок чого вона зазнала численних травм. Про це постраждала розповіла на своїй сторінці в Instagram.

Дівчина розповіла, що вона та її троє друзів прийшли до відділку поліції написати заяву на таксиста, який залив їх перцевим балоном в обличчя. Тоді у приміщення зайшов військовий з милицями й представився співробітником ТЦК. Коли юнаки написали заяву, їх упродовж двох годин не випускали з відділку.

За словами постраждалої, поліцейські згодом відпустили додому двох 19-річних юнаків. Третього поліція взялася доправляти до ТЦК. Дівчина вирішила поїхати з ними, військкоми не були проти.

Працівники військкомату після того, як посадили хлопця в автомобіль, дівчину в салон машини не впустили. Всі подальші події вона вирішила зафіксували на відео. У момент зйомки до неї підбіг один із військових та побив її милицею.

Постраждала зняла побої у місцевій лікарні. У неї зафіксували два розсічення на голові, численні синці по всьому тілу та забій правого м’яза плеча.

Одеський ТЦК вже розпочав перевіряти цей інцидент. Військкоми наголошують, що винних притягнуть до відповідальності. Однак це буде зроблено в тому випадку, який вину їхніх працівників доведуть.

Нагадаємо, 5 травня на території Криворізького Територіального центру комплектування помер військовозобов’язаний. У ТЦК заявили, що стався епілептичний напад, а врятувати військовозобов’язаного не вдалося. Рідні ж вважають військкомів винними у смерті чоловіка.