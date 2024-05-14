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Пожар в Мариуполе, фото: Петр Андрющенко
В Мариуполе вспыхнул пожар в результате попытки оккупантов обезвредить авиабомбу (ФОТО)https://racurs.ua/n195327-v-mariupole-vspyhnul-pojar-v-rezultate-popytki-okkupantov-obezvredit-aviabombu-foto.htmlРакурс
У Маріуполі на «Азовсталі» спалахнула пожежа внаслідок проведених окупантами робіт зі знешкодження авіабомби.
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В результаті частина міста залишилася без електропостачання. Про це сьогодні, 14 травня, у своєму Telegram-каналі повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
Азовсталь палає знов. Окупанти провели розмінування ФАБу. Підсумок — пожежа, що частково перекинулась на мережу електропостачання. Частина Лівобережжя тепер знов без електрики, — зазначив Андрющенко.