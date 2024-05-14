Пожежа в Маріуполі, фото: Петро Андрющенко

https://racurs.ua/ua/n195327-u-mariupoli-spalahnula-pojeja-vnaslidok-sproby-okupantiv-zneshkodyty-aviabombu-foto.html

Ракурс

У Маріуполі на «Азовсталі» спалахнула пожежа внаслідок проведених окупантами робіт зі знешкодження авіабомби.

.

В результаті частина міста залишилася без електропостачання. Про це сьогодні, 14 травня, у своєму Telegram-каналі повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.