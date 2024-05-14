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Пожежа в Маріуполі, фото: Петро Андрющенко
У Маріуполі спалахнула пожежа внаслідок спроби окупантів знешкодити авіабомбу (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n195327-u-mariupoli-spalahnula-pojeja-vnaslidok-sproby-okupantiv-zneshkodyty-aviabombu-foto.htmlРакурс
У Маріуполі на «Азовсталі» спалахнула пожежа внаслідок проведених окупантами робіт зі знешкодження авіабомби.
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В результаті частина міста залишилася без електропостачання. Про це сьогодні, 14 травня, у своєму Telegram-каналі повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
Азовсталь палає знов. Окупанти провели розмінування ФАБу. Підсумок — пожежа, що частково перекинулась на мережу електропостачання. Частина Лівобережжя тепер знов без електрики, — зазначив Андрющенко.