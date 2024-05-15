В Красногоровке после оставления завода бои перенеслись в северную часть города

Окрестности Красногоровки. Вооруженные силы смогли остановить и существенно повредить российский танк-сарай с РЭБами

https://racurs.ua/n195343-v-krasnogorovke-posle-ostavleniya-zavoda-boi-pereneslis-v-severnuu-chast-goroda.html

Ракурс

На Курахівському напрямку українські підрозділи 14 травня відбили сім атак противника на напрямках Старомихайлівка — Красногорівка, Мар’їнка — Георгіївка, Славне — Новомихайлівка. Про це повідомили у зведенні Генштабу.

.

У 46 бригаді, яка захищає Новопавлівський напрямок, 15 травня написали, що після залишення вогнетривкого заводу весь тягар боїв перенесено в північну частину міста.

Ця ділянка міста являє собою практично повністю зруйновані артилерією та авіацією будинки приватного сектора, складні для оборони.

Противник не поспішає, працює спочатку артилерією, потім невеликими штурмовими групами від посиленого відділення до взводу, — написали у Телеграм 46 бригади.

Після захоплення вогнетривкого заводу росіяни припинили використання авіації і використовують завод для концентрації штурмових груп. Армія рф підтягує підрозділи в район лікарні для проведення атакувальних дій у бік центру міста.

Після переходу під контроль східної, південно-східної та південної частин Красногорівки рф підтягнула артилерійські розрахунки і БПЛА до фронту, чим збільшила дальність їхньої дії.

Українські військові вважають, що захоплення Красногорівки противник використовуватиме для концентрації сил і засобів для охоплення курахівського оборонного району не тільки зі сходу, а й із півночі.

Ця ремарка — для творців інженерно-фортифікаційних споруд, щоб уникнути повторення харківських тік-токів від чиновників із взаємним перекладанням відповідальності один на одного, — додали у 46 бригаді.

Український воєнкор Богдан Мирошников вважає, що у Красногорівці зберігається важка ситуація. На жаль, втрата території вогнетривкого заводу може стати фатальною для оборони міста в цілому.