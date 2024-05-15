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Армия рф 15 мая атаковала инфраструктуру Днепра

Армия рф атаковала инфраструктуру Днепра, есть погибшие

15 мая 2024, 14:58
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Росіяни удень 15 травня атакували інфраструктуру Дніпра.


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Попередньо відомо про двох загиблих, повідомив голова ОВА Олег Лисак. Також є поранені, їх кількість, стан та інші обставини уточнюються.

В районі Дніпра оборонці неба збили керовану авіаційну ракету Х-59/69. Про це повідомляє Повітряне командування «Схід».

Крім того, удень 15 травня російські окупанти обстріляли Миколаївщину та Харківщину.

Відомо вже про пятьох постраждалих в Миколаївській області через російську атаку

Всім медична допомога надана амбулаторно, — сказав голова ОВА.

Стан середньої тяжкості у всіх.

Поліція Харківської області інформує, що ЗС рф обстріляли КАБами Харківщину, поранивши п’ятьох цивільних у селі Мала Данилівка та людину в Купʼянську.

Источник: Ракурс


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