Армия рф 15 мая атаковала инфраструктуру Днепра

https://racurs.ua/n195351-armiya-rf-atakovala-infrastrukturu-dnepra-est-pogibshie.html

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Росіяни удень 15 травня атакували інфраструктуру Дніпра.

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Попередньо відомо про двох загиблих, повідомив голова ОВА Олег Лисак. Також є поранені, їх кількість, стан та інші обставини уточнюються.

В районі Дніпра оборонці неба збили керовану авіаційну ракету Х-59/69. Про це повідомляє Повітряне командування «Схід».

Крім того, удень 15 травня російські окупанти обстріляли Миколаївщину та Харківщину.

Відомо вже про пятьох постраждалих в Миколаївській області через російську атаку