Укрзализныця запустила обновленный сайт для покупки билетов

https://racurs.ua/n195353-bilety-na-poezd-ukrzaliznycya-budet-prodavat-na-obnovlennom-sayte.html

Ракурс

Укрзалізниця 15 травня запустила оновлений сайт для купівлі квитків.

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На платформі доступна верифікація акаунтів через «Дія.Підпис».

Зараз сайт працює у бета-режимі та має такі функції: