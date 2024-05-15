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Ракурс
Укрзалізниця запустила оновлений сайт для купівлі квитків

Квитки на поїзд Укрзалізниця продаватиме на оновленому сайті

15 тра 2024, 15:19
999

Укрзалізниця 15 травня запустила оновлений сайт для купівлі квитків.


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На платформі доступна верифікація акаунтів через «Дія.Підпис».

Зараз сайт працює у бета-режимі та має такі функції:

  • купівля квитків на будь-який поїзд;
  • у тому числі квитки на поїзди Київ — Варшава та Київ — Відень після верифікації акаунту через Дія. Підпис;
  • повернення квитків на міжнародні рейси;
  • ⁠придбання квитків зі знижкою для студентів;
  • придбання квитків у жіночі купе;
  • безготівкова оплата квитків за допомогою Apple Pay, Google Pay.

Джерело: Ракурс


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