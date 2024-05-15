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Укрзалізниця запустила оновлений сайт для купівлі квитків
Квитки на поїзд Укрзалізниця продаватиме на оновленому сайтіhttps://racurs.ua/ua/n195353-kvytky-na-poyizd-ukrzaliznycya-prodavatyme-na-onovlenomu-sayti.htmlРакурс
Укрзалізниця 15 травня запустила оновлений сайт для купівлі квитків.
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На платформі доступна верифікація акаунтів через «Дія.Підпис».
Зараз сайт працює у бета-режимі та має такі функції:
- купівля квитків на будь-який поїзд;
- у тому числі квитки на поїзди Київ — Варшава та Київ — Відень після верифікації акаунту через Дія. Підпис;
- повернення квитків на міжнародні рейси;
- придбання квитків зі знижкою для студентів;
- придбання квитків у жіночі купе;
- безготівкова оплата квитків за допомогою Apple Pay, Google Pay.