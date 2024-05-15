Словацкий премьер-министр Роберт Фицо. Фото:

https://racurs.ua/n195358-pokushenie-na-fico-stalo-izvestno-o-sostoyanii-ranenogo-premera.html

Ракурс

Прем'єр-міністр Роберт Фіцо дістав множинні поранення під час замаху.

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Він перебуває в небезпечному для життя стані, тож його перевозять до лікарні в місті Банска-Бистріца — до Братислави занадто далеко й це транспортування занадто тривале й не сумісне з необхідністю негайної операції. Про це повідомляється на офіційній сторінці Роберта Фіцо у Facebook.

Найближчі години стануть вирішальними, — йдеться у повідомленні.

Стрілець, який відкрив вогонь по топ-посадовцю, виявився 71-річним мешканцем словацького міста Левіце. TV Joj пише, що мотиви його вчинку поки невідомі, але їх з’ясовує поліція. За інформацією ЗМІ, він стріляв з короткоствольної рушниці, «яка перебувала у нього на законних підставах».

Президент Словаччини Зузана Чапутова вже відреагувала на замах на прем'єр-міністра. Вона засудила «жорстоку та безрозсудну» спробу замаху й зізналася, що перебуває в шоці.

Я бажаю Роберту Фіцо багато сил у цей критичний момент, щоб оговтатися від атаки, — зазначила вона.

А в парламенті Словаччини ситуація зараз напружена. Після спроби замаху чиновник Ріхард Глюк увійшов до зали й крикнув депутатам від опозиції, що це «їхня вина» і вони несуть за це відповідальність. А депутат Йозеф Прочко у відповідь заявив, що він чиновник і йому потрібно поводитися відповідно.

Президент України Володимир Зеленський назвав «жахливим» напад на Фіцо після виїзного засідання словацького уряду. У своїй заяві у соцмережі Х він засудив замах.

Ми рішуче засуджуємо цей акт насильства проти глави уряду нашої сусідньої держави-партнера. Слід докласти всіх зусиль, щоб насильство не стало нормою в будь-якій країні, формі чи сфері. Ми щиро сподіваємося, що Роберт Фіцо швидко одужає, і висловлюємо нашу солідарність із народом Словаччини, — йдеться у повідомленні.

А російська пропаганда вже знайшла «український слід» в цьому замаху на словацького лідера.

Нагадаємо, у словацького прем'єр-міністра Роберта Фіцо стріляли після виїзного засідання уряду в місті Гандлова. Посадовець міг отримати 2−3 кулі й поранення у живіт та груди.