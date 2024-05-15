Спецназ ГУР уничтожил технику и пехоту оккупантов на Запорожье. Фото:

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Російські окупанти продовжують зазнавати втрат в Україні.

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Зокрема, на Запорізькому напрямку українські розвідники вдарили по скупченню особового складу окупантів. Також вони спопелили техніку та склад ворога. Працював спецпідрозділ «Кабул-9». Про це Головне управління розвідки Міністерства оборони України 15 травня повідомило у Facebook.

Зазначається, що FPV-дронів українських розвідників уразили та знищили дві вантажівки «Урал», два автомобілі УАЗ «Буханка», один бронетранспортер та багі. Також було влучання у склад боєприпасів та по скупченню особового складу окупантів.

Бійці спецпідрозділу ГУР МО України «Кабул 9» продовжують спопеляти ворожу техніку за допомогою FPV-дронів та псувати настрій російським окупантам, — зазначили в розвідці.

Нагадаємо, українські прикордонники з бригади «Помста» зупинили російський штурм на Бахмутському напрямку. Захисники знищили танк-64, БТР-82 та близько 10 осіб російської піхоти. Решту добивали дрони та артилерія.