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Ракурс
Россияне продолжают обстреливать Сумщину, фото: полиция Сумщины

Рашисты обстреляли 38 населенных пунктов Сумщины, погиб человек (ФОТО)

16 мая 2024, 11:01
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 16 травня, та зранку здійснили шість обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.


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Зафіксовано 36 вибухів. Про це повідомляється у Telegram-каналі Сумської ОВА.

Обстрілів зазнали:

  • Білопільська громада — ворог бив зі ствольної артилерії (10 вибухів);
  • Середино-Будська громада — здійснено мінометний обстріл (чотири вибухи);
  • Миропільська громада — на територію громади росіяни скинули 10 мін;
  • Есманьська громада — зафіксовано мінометний обстріл (два вибухи).

Протягом минулої доби окупанти обстріляли загалом 38 населених пунктів Сумської області, нараховано 288 ударів, повідомляє прес-служба поліції Сумщини.

Унаслідок атак одна жінка загинула ще одна отримала поранення. Крім того пошкоджено адмінбудівлю, вісім приватних та один багатоквартирний будинок, — вказано в повідомленні.

Росіяни продовжують обстрілювати Сумщину, фото: поліція Сумщини

Источник: Ракурс


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