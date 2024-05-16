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Россияне продолжают обстреливать Сумщину, фото: полиция Сумщины
Рашисты обстреляли 38 населенных пунктов Сумщины, погиб человек (ФОТО)https://racurs.ua/n195374-rashisty-obstrelyali-38-naselennyh-punktov-sumschiny-pogib-chelovek-foto.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 16 травня, та зранку здійснили шість обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.
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Зафіксовано 36 вибухів. Про це повідомляється у Telegram-каналі Сумської ОВА.
Обстрілів зазнали:
- Білопільська громада — ворог бив зі ствольної артилерії (10 вибухів);
- Середино-Будська громада — здійснено мінометний обстріл (чотири вибухи);
- Миропільська громада — на територію громади росіяни скинули 10 мін;
- Есманьська громада — зафіксовано мінометний обстріл (два вибухи).
Протягом минулої доби окупанти обстріляли загалом 38 населених пунктів Сумської області, нараховано 288 ударів, повідомляє прес-служба поліції Сумщини.
Унаслідок атак одна жінка загинула ще одна отримала поранення. Крім того пошкоджено адмінбудівлю, вісім приватних та один багатоквартирний будинок, — вказано в повідомленні.