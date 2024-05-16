Росіяни продовжують обстрілювати Сумщину, фото: поліція Сумщини

https://racurs.ua/ua/n195374-rashysty-obstrilyaly-38-naselenyh-punktiv-sumschyny-zagynula-ludyna-foto.html

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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 16 травня, та зранку здійснили шість обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.

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Зафіксовано 36 вибухів. Про це повідомляється у Telegram-каналі Сумської ОВА.

Обстрілів зазнали:

Білопільська громада — ворог бив зі ствольної артилерії (10 вибухів);

Середино-Будська громада — здійснено мінометний обстріл (чотири вибухи);

Миропільська громада — на територію громади росіяни скинули 10 мін;

Есманьська громада — зафіксовано мінометний обстріл (два вибухи).

Протягом минулої доби окупанти обстріляли загалом 38 населених пунктів Сумської області, нараховано 288 ударів, повідомляє прес-служба поліції Сумщини.