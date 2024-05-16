В Украине возобновились отключения электроэнергии

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Відключення споживачів електроенергії, котрі розпочалися із 14 травня, можуть тривати до серпня-вересня. Взимку дефіцит в енергосистемі буде навіть за високих температур.

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Це під час прес-конференції спрогнозував радник прем'єр-міністра України, член наглядової ради НЕК «Укренерго» Юрій Бойко.

Якщо говорити про обмеження, що розпочалися добу тому, то в цих умовах нам доведеться жити, за моїми оцінками, до серпня, — наголосив він.

Він зазначив, що у серпні-вересні ймовірне незначне покращення ситуації через низку факторів:

у цей період атомна генерація виходитиме з активної фази ремонтів;

в енергосистемі ще буде присутня велика кількість сонячної генерації;

знизиться також навантаження на енергосистему за рахунок все ще теплої, але вже не спекотної погоди.

За його словами, чинні обмеження могли розпочатися трохи пізніше, якби не така холодна погода у травні:

зі зниженням температури населення почало активно використовувати обігрівальні прилади й у енергосистемі утворився дефіцит навіть з урахуванням активного імпорту електроенергії;

задля втримання енергосистеми у збалансованому стані й недопущення аварій диспетчери були вимушені вдаватися до екстраординарних заходів і застосовувати вимкнення споживачів.

На думку Бойка, зима буде «невідворотньо важкою» і шансів на відновлення знищеної за два місяці генерації у повному обсязі немає, тож уникнути дефіциту в енергосистемі взимку не вдасться навіть за теплої погоди.