Президент ветировал закон об отчетности о «связях» с людьми в оккупации

https://racurs.ua/n195388-prezident-vetiroval-zakon-ob-otchetnosti-o-svyazyah-s-ludmi-v-okkupacii.html

Ракурс

Президент Володимир Зеленський ветував закон, який зобов’язує звітувати про «зв'язки» з людьми в окупації.

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У картці документа на сайті Верховної Ради йдеться про те, що президент повернув його на розгляд народних депутатів зі своїми пропозиціями.

Раніше представники восьми правозахисних організацій в Україні закликали Зеленського накласти вето на цей документ, який дозволяє розірвати з працівником підприємства критичної інфраструктури трудовий договір за зв’язок з державою-агресором.

За словами правозахисників, закон поширився не лише на працівників об'єктів критичної інфраструктури.

Президент пропонує виключити норму щодо права роботодавців звільняти своїх робітників, якщо ті не повідомили своє керівництво про наявні звʼязки з людьми, які залишилися на тимчасово окупованих територіях.

Раніше народний депутат, член Комітету соціальної політики та захисту прав ветеранів Тарас Тарасенко повідомляв, що ухвалений Верховною Радою законопроєкт № 7731 надає додаткові підстави роботодавцю на підприємствах критичної інфраструктури звільняти робітників за колабораціонізм.