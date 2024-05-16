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Ракурс
Президент ветував закон про звітування «зв’язків» з людьми в окупації

Президент ветував закон про звітування «зв'язків» з людьми в окупації

16 тра 2024, 18:08
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Президент Володимир Зеленський ветував закон, який зобов’язує звітувати про «зв'язки» з людьми в окупації.


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У картці документа на сайті Верховної Ради йдеться про те, що президент повернув його на розгляд народних депутатів зі своїми пропозиціями.

Раніше представники восьми правозахисних організацій в Україні закликали Зеленського накласти вето на цей документ, який дозволяє розірвати з працівником підприємства критичної інфраструктури трудовий договір за зв’язок з державою-агресором.

За словами правозахисників, закон поширився не лише на працівників об'єктів критичної інфраструктури.

Президент пропонує виключити норму щодо права роботодавців звільняти своїх робітників, якщо ті не повідомили своє керівництво про наявні звʼязки з людьми, які залишилися на тимчасово окупованих територіях.

Раніше народний депутат, член Комітету соціальної політики та захисту прав ветеранів Тарас Тарасенко повідомляв, що ухвалений Верховною Радою законопроєкт № 7731 надає додаткові підстави роботодавцю на підприємствах критичної інфраструктури звільняти робітників за колабораціонізм.

В умовах війни необхідно створювати нові рамки для того, щоб роботодавці могли забезпечувати безпеку підприємства, особливо це актуально для підприємств критичної інфраструктури. В ухваленому законопроєкті ми прописали такі умови, за яких Кабмін зможе розробити правила звільнення роботодавцем осіб, якщо розслідування виявило факти, що можуть зашкодити підприємству або країні, — заявив Тарасенко.

Джерело: Ракурс


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