Дания анонсировала новый пакет военной помощи Украине на 750 млн евро – в нем ПВО, арта и F-16

https://racurs.ua/n195392-daniya-anonsirovala-novyy-paket-voennoy-pomoschi-ukraine-na-750-mln-evro-v-nem-pvo-arta-i-f-16.html

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Данія оголосила про новий пакет допомоги для України на 750 млн євро.

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У новому, вже 18-му за ліком пакеті — додаткові внески для майбутнього передання винищувачів F-16, обслуговування артилерійських знарядь, допомоги з артилерією, боєприпасами і протитанковими мінами.

З 5,6 мільярда данських крон 2,4 мільярда, або 349 мільйонів євро, спрямують на посилення української ППО.

Також уряд Данії виділяє додаткові кошти для інвестування безпосередньо в українську оборонну промисловість.