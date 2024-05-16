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Данія анонсувала новий пакет військової допомоги Україні на 750 млн євро - у ньому ППО, арта та F-16

Данія анонсувала новий пакет військової допомоги Україні на 750 млн євро — у ньому ППО, арта та F-16

16 тра 2024, 19:11
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Данія оголосила про новий пакет допомоги для України на 750 млн євро.


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У новому, вже 18-му за ліком пакеті — додаткові внески для майбутнього передання винищувачів F-16, обслуговування артилерійських знарядь, допомоги з артилерією, боєприпасами і протитанковими мінами.

З 5,6 мільярда данських крон 2,4 мільярда, або 349 мільйонів євро, спрямують на посилення української ППО.

Також уряд Данії виділяє додаткові кошти для інвестування безпосередньо в українську оборонну промисловість.

Цей пакет військової допомоги для України спрямований на зміцнення її протиповітряної оборони та артилерії. Данія також вивчає можливості для інвестицій в українську оборонну промисловість, — заявив міністр оборони Ларс Лекке Расмуссен.

Джерело: Ракурс


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