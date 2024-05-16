Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Центр Берлина превратили в огромное футбольное поле

Центр Берлина превратили в огромное футбольное поле (ФОТО)

16 мая 2024, 20:32
999

Берлін готується зустрічати Євро-2024. Центр столиці Німеччини перетворили на справжнє футбольне поле, роль воріт на якому матимуть Бранденбурзькі. У середу, 15 травня, перед пам’яткою звели величезну конструкцію 64 на 26 м.


.

Крім того, на вулиці 17 Червня вже поклали 24 тис. кв. м штучного покриття. Утім, це лише початок: біля Бранденбурзьких воріт і перед Рейхстагом планують облаштувати дві великі зони для вболівальників з трансляціями футбольних матчів та кінопоказами просто неба.

Чемпіонат Європи з футболу розпочнеться 14 червня і завершиться 14 липня фіналом у Берліні. У німецькій столиці також відбудуться п’ять матчів попередніх раундів.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров