Фото – visitBerlin

https://racurs.ua/ua/n195394-centr-berlina-peretvoryly-na-velychezne-futbolne-pole-foto.html

Ракурс

Берлін готується зустрічати Євро-2024. Центр столиці Німеччини перетворили на справжнє футбольне поле, роль воріт на якому матимуть Бранденбурзькі. У середу, 15 травня, перед пам’яткою звели величезну конструкцію 64 на 26 м.

.

Крім того, на вулиці 17 Червня вже поклали 24 тис. кв. м штучного покриття. Утім, це лише початок: біля Бранденбурзьких воріт і перед Рейхстагом планують облаштувати дві великі зони для вболівальників з трансляціями футбольних матчів та кінопоказами просто неба.

Чемпіонат Європи з футболу розпочнеться 14 червня і завершиться 14 липня фіналом у Берліні. У німецькій столиці також відбудуться п’ять матчів попередніх раундів.